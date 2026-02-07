رئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، التي تُعقَد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وكبار رجال الدولة.

جاء ذلك تلبية للدعوة الكريمة من المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وقد صاحب رئيس الهيئة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



يأتي اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية على المستوى القاري؛ بما من شأنه تعزيز القيم والمبادئ الدستورية، ودعم سيادة القانون وترسيخ العدالة الدستورية.