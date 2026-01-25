قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طعن أمام القضاء الإداري على قرار التعيينات في قضايا الدولة والنيابة الإدارية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

تقدم محام بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مطالبا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكور وإناث) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بالهيئتين فقط، دون المحامين بالمخالفة للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع الزام مجلس القضاء الأعلى بإصدار إعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الإعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة بأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

جاء في الدعوى تعريف النقيب الفيلسوف والمؤرخ عبد الرحمن الرافعي لمهنة المحاماة بأنها: خلق ونجدة وشجاعة وثقافة وتفكير ودرس وتمحيص وبلاغة ومثابرة وجلد وثقة بالنفس وإخلاص في الدفاع واستقلال في الرأي والحياة وأمانة، لذا كانت مهنة المحاماة من أجل المهن وأشرفها، ومن أجل هذا ولعلم المشرع أن مهنة المحاماة مدرسة قانونية راسخة فقد نص في كثير من التشريعات على وجوب تعيين عددًا معينا من المحامين بالهيئات القضائية.

وأضافت الدعوى أنه لما كان المدعي محاميًا مقبولا أمام محكمة النقض من عدة سنوات وله باع طويل في البحوث القانونية وحاصل على درجة الماجستير في القانون، ويرى في نفسه القدرة على اعتلاء منصة القضاء الشامخة، إلا أنه فوجئ بالاعلان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظائف خلو من تعيين محامين بالبناء على ذلك، وذلك كله بالمخالفة للدستور والقانون، الأمر الذي دعاه لرفع تلك الدعوى الماثلة، يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المشار اليها الصادر بخلو تعيين محامين على تلك الوظائف مع الغاء ذلك القرار، وإلزام المجلس الأعلى للقضاء بإصدار اعلان جديد متضمنا دعوة المحامين المنطبقة عليهم شروط الاعلان للتقدم لشغل تلك الوظائف، أسوة باعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وأكدت الدعوى أن حكم المحكمة الإدارية العليا انه بالنظر الي اهمية مهنة المحاماه لدورها المجتمعي لكونها السبيل لاقتضاء الحق قد عني المشرع بتنظيم مهنة المحاماه واستهدف منه غرضا جوهريا هو النهوض بها ورفع مستواها كي تؤدي رسالتها على اكمل وجه، وكان سبيله الي تحقيق هذا الهدف قصر ممارستها علي من تتوافر فيهم شروط معينة تكفل الكفاية العلمية والخلقية، والزام المحامي في سبيل اداء دوره المنوط به قانونا أن يبذل غاية جهده وعنايته من اجل اقتضاء الحق لاصحابه.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة النيابة الإدارية قضايا الدولة تعيينات بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

أمين عام حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر

أمين عام مجلس حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الميراث

هل ترث بنات الأخ في مال وبيت عمٍّ توفي دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب

مركز الأزهر للمؤتمرات

الثلاثاء.. مركز الإمام الأشعري بالأزهر يعقد منتداه العلمي الأول

بالصور

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد