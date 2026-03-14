اللهم صيّبًا نافعًا.. أمطار رعدية وعواصف تضرب مطروح وتخفض درجات الحرارة



شهدت محافظة مطروح حالة من التقلبات الجوية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت، حيث تعرضت لطقس غير مستقر تخلله سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وعواصف على عدد من المناطق بالمحافظة.

كما شهدت محافظة مطروح انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط، وتكاثر السحب الرعدية التي صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدينة مرسى مطروح وعدد من المراكز والقرى الساحلية، وسط تحذيرات من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

كما شهدت المحافظة نشاطًا ملحوظًا في سرعة الرياح التي وصلت في بعض الفترات إلى نحو 50 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى اضطراب في حالة البحر وارتفاع الأمواج، ، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي حجبت أشعة الشمس في أغلب الأوقات.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطقس بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع متابعة الطرق الرئيسية والساحلية تحسبًا لأي تجمعات لمياه الأمطار، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، مع استمرار رفع حالة الاستعداد تحسبًا لأي تطورات في الأحوال الجوية.