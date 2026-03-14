مجموعة مصر.. إيران تطالب بنقل مبارياتها في كأس العالم من أمريكا إلى المكسيك

أثارت إيران جدلاً دوليًا بمطالبتها الرسمية لـفيفا بنقل مباريات منتخبها في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، وفق تصريحات وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا.

وأشار دنيامالي، في تصريحات نقلتها قناة "SNN TV"، إلى مخاوف على سلامة اللاعبين في ظل التوتر العسكري والسياسي القائم مع واشنطن، مؤكدًا أن الظروف الحالية تجعل السفر إلى أمريكا مخاطرة غير محسوبة، واصفًا الوضع بـ"حالة حرب".

وتأتي هذه المطالبات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شككت في ملاءمة تواجد المنتخب الإيراني في البطولة، وهو ما اعتبرته إيران تهديدًا نفسيًا للفريق.

وألمح المسئول الإيراني إلى احتمال انسحاب منتخب بلاده من المونديال إذا لم تُوفر ظروف آمنة للمشاركة، وهو ما قد يضع فيفا أمام معضلة قانونية لتنظيم مقعد إيران، مع ترشيحات قوية لمنتخبات بديلة مثل العراق أو الإمارات.