اللهب المكشوف.. اكتمال تحدي سلامة بطارية CHERY CSH الهجينة في ماليزيا بنجاح

كريم عاطف

نظمت شيري Chery تجربة علنية لاختبار سلامة بطارية نظامها الهجين CHERY Super Hybrid (CSH) في ماليزيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة الأسواق العالمية في تقنيات البطاريات المتطورة، وجاء الحدث بحضور ممثلين حكوميين وإعلاميين من عدة دول، مع التركيز على الشفافية في عرض النتائج.

الاختبار شمل بطاريات مثبتة في طرازي TIGGO 7 PHEV و TIGGO 8 PHEV، حيث خضعت لظروف قاسية تضمنت التعرض المباشر للهب ودرجات حرارة مرتفعة للغاية، وتمكنت البطارية من الحفاظ على استقرارها دون تسجيل حرائق أو أعطال كهربائية أو تشوهات هيكلية، ما يعكس مستوى متقدما من الأمان.

وخلال الاختبار، تعرضت البطارية Super Hybrid CSH لحرارة وصلت إلى 1000 درجة مئوية لمدة 80 ثانية، مع الحفاظ على سلامتها الهيكلية بالكامل، وأجريت التجربة في بيئة مفتوحة وفق معايير دقيقة، وبمشاركة جهات رسمية ماليزية، إلى جانب دعم تقني من CATL، ما عزز مصداقية النتائج، كما تواجدت فرق الطوارئ لضمان أعلى مستويات السلامة أثناء التنفيذ.

وأكد مسؤولو الشركة أن السلامة تمثل محورا رئيسيا في تطوير تقنياتهم، مشيرين إلى أن هذه الاختبارات لا تقتصر على تلبية المعايير، بل تتجاوزها لمحاكاة ظروف تشغيل واقعية وقاسية، وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع الوعي بالتقنيات الحديثة وتعزيز ثقة المستخدمين عالميا.

وعلى صعيد أوسع، تعتمد شيري برنامجا عالميا لاختبار بطارياتها في بيئات متنوعة، تشمل درجات حرارة مرتفعة، ورطوبة عالية، وبيئات مالحة، إلى جانب اختبارات التصادم والغمر بالمياه، وقد اجتازت بطارية CSH بالفعل تجارب متعددة في دول مختلفة، من بينها إندونيسيا والشرق الأوسط والمكسيك والإكوادور والصين، ما ساهم في ترسيخ سمعتها من حيث الاعتمادية.

وتتميز البطارية بعدة تقنيات أمان، أبرزها نظام فصل التيار عالي الجهد عند الحوادث، وتصنيف مقاومة المياه والغبار IP68، إلى جانب تصميم سفلي معزز للحماية من الصدمات، كما تدعم العمل في نطاق واسع من درجات الحرارة مع نظام مراقبة مستمر لضمان الأداء طويل المدى.

وفي جانب السلامة العامة، حصل طراز TIGGO 7 PHEV على تقييم خمس نجوم من برنامج ASEAN NCAP، ما يعكس مستوى الحماية المرتفع، كما توفر الشركة ضمانا يصل إلى 10 سنوات أو 200 ألف كيلومتر على مكونات النظام الكهربائي، لتعزيز ثقة العملاء.

وتواصل شيري توسيع انتشارها عالميا في أكثر من 80 دولة، مع التركيز على تطوير تقنيات هجينة تجمع بين الكفاءة والأمان، استعدادا لعرض أحدث ابتكاراتها في الفعاليات الدولية المقبلة.

