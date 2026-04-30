بعد 20 عاماً ترجمة جوجل.. ميزة جديدة طال انتظارها

كشت شركة “جوجل” الأمريكية عملاقة التقنية في العالم في ذكرى مرور 20 عاماً على إطلاق خدمة "ترجمة جوجل" Google Translate الشهيرة، عن ميزة جديدة طال انتظارها.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقني، أعلنت جوجل عن الميزة الجديدة التي تدعم الذكاء الاصطناعي، لكي تحسن من خدمة ترجمة جوجل، التي تدعم أكثر من 250 لغة، وأكثر من 60 ألف زوج لغوي محتمل.

كما تغطي ترجمة جوجل حوالي 95% من لغات العالم المختلفة، بينما يصل عدد مستخدمي هذه الخدمة لأكثر من مليار شخص شهرياً.

وتترجم خدمة جوجل الشهيرة أكثر من ترليون كلمة شهرياً، لذلك قررت جوجل أن تكشف عن الميزة الجديدة في هذه الذكرى السعيدة، بعدما تعددت طلبات الستخدمين لها.

وهي ميزة "النطق" للكلمات المترجمة، والتدريب على نطقها بالصورة الصحيحة عبر اللكنة الرسمية لعا، وباتت هذه الميزة متاحة الآن لمستخدمي ترجمة جوجل على أجهزة أندرويد بالولايات المتحدة والهند ل اللغة الإنجليزية والإسبانية والهندية.

يتيح الذكاء الاصطناعي لهذه الميزة تحليل كلامك، بجانب الملاحظات الفورية حتى الوصول للنطق الصحيح، وعلى مدار أسابيع من استخدام هذه الميزة سيتحسن مستوى اللتحسن للمستخدم بشكل فعال عبر مواقف الحياة اليومية".