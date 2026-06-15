مياه القناة: انطلاق حملات غسيل وتعقيم الشبكات وفحص العينات على مدار الساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، علي أنطلاق حملات أعمال مراحل غسيل وتعقيم شبكات مياه الشرب، بالاضافة الي فحص العينات علي مدار الساعة، بجميع قري ومراكز ومناطق محافظات "السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، مع تطبيق وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء والوحدات المحلية والصحة، وذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين باعتبارها على رأس اهتمامات الشركة.

مياه القناة : انطلاق حملات غسيل وتعقيم الشبكات وفحص العينات علي مدار الساعة

وقال اللواء مهندس أ . ح أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن مراحل أعمال غسيل شبكات مياه الشرب تتم بصورة دورية طبقاً للخطة الموضوعه، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة.

وأكد اللواء احمد رمضان، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة وأفضل للمواطنين.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، انه تم توريد 35 جهاز قياس عكارة من أحدث الأجهزة المتخصصة من حيث المواصفات الفنية والإمكانات التقنية التي تتمتع بها، وذلك في إطار خطة الشركة لتحديث أجهزة المعامل بمحطات مياه الشرب وتدعيم محطات الكومباكت بأجهزة حديثة تسهم في تعزيز دقة القياسات ورفع كفاءة منظومة مراقبة جودة المياه، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها ودعم منظومة العمل بالمعامل والمحطات، وذلك لتعزيز منظومة الجودة والرقابة المستمرة على مياه الشرب المنتجة وفقاً لأعلى المعايير الفنية المعتمدة،على مستوى محافظات القناة.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن إدارة التوعية بالشركة تنفذ حملة ميدانية موسعة بهدف قياس رضا المواطنين وتعزيز الوعي بالخدمات التي تقدمها الشركة، حول كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، ومدى الاستجابة للشكاوى والبلاغات، ورصد المقترحات والملاحظات التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز من تطبيق منظومة التحسين المستمر ورفع معدلات رضا العملاء، بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".