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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوائل الابتدائية الأزهرية بالأقصر.. 4445 طالبًا يجتازون الامتحانات ونسبة النجاح 79.52%

أوائل الابتدائية الأزهرية بالأقصر .. 4445 طالبًا يجتازون الامتحانات ونسبة النجاح 79.52%
أوائل الابتدائية الأزهرية بالأقصر .. 4445 طالبًا يجتازون الامتحانات ونسبة النجاح 79.52%
شمس يونس

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، كاشفة عن أسماء الطلاب الأوائل من المبصرين والمكفوفين، بعد تحقيق نسبة نجاح بلغت 79.52% على مستوى المنطقة.

وحرصت قيادات المنطقة الأزهرية على تهنئة الطلاب المتفوقين وأسرهم، تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي، مؤكدين أن التفوق الدراسي يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل علمي واعد، ويعكس حجم الدعم الذي تقدمه الأسرة والمعلم للطالب.

وفي هذا السياق، أعرب فضيلة الشيخ محمود الطيب أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية ووكيل الوزارة، عن سعادته بنتائج الطلاب المتفوقين، مشيدًا بما حققوه من مستويات متميزة خلال العام الدراسي، ومؤكدًا ضرورة مواصلة الاجتهاد للحفاظ على هذا التفوق في المراحل التعليمية القادمة.

كما أجرى رئيس المنطقة اتصالات هاتفية بعدد من الطلاب الأوائل لتهنئتهم بالنجاح، مشيرًا إلى أن هذه النتائج المشرفة جاءت نتيجة تكامل الأدوار بين الطالب وولي الأمر والمعلم، بما يسهم في تخريج أجيال تمتلك العلم والقيم والأخلاق.

وأوضح بيان منطقة الأقصر الأزهرية أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية هذا العام بلغ 5579 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 4445 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 79.52%، وسط انتظام أعمال الامتحانات والتزام المعاهد الأزهرية بالإجراءات والضوابط المنظمة لسير اللجان.

وتعكس النتائج المعلنة استمرار جهود قطاع المعاهد الأزهرية في دعم العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب علميًا وتربويًا، بما يواكب تطلعات الأزهر الشريف في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التميز والنجاح.

الاقصر اخبار الاقصر الشهادة الاعدادية الازهرية

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