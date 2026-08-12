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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة جديدة بين الزمالك ووكيل عبدالله السعيد لحسم مصير اللاعب

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مصير عبدالله السعيد مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستشهد جلسة جديدة بين مسؤولي القلعة البيضاء ووكيل اللاعب لحسم موقفه النهائي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «جلسة جديدة بين مسئولي الزمالك ووكيل عبدالله السعيد خلال ساعات لحسم مصير اللاعب».

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل أزمة جديدة لـ عبدالله السعيد مع الزمالك ، واحتمالات انتقاله للمصري البورسعيدي أو سيراميكا كليوباترا بعد فسخ التعاقد مع الفارس الأبيض.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: المصري البورسعيدي ليس في حساباته ضم عبدالله السعيد ، بسبب تواجد أكثر من لاعب في نفس مركزه وبالتالي صعب ضمه.

وواصل : سيراميكا كليوباترا، أيضا أكد صعوبة التعاقد مع عبدالله السعيد بسبب تواجد عمرو السولية في نفس المركز ، ومتوسط العمر يؤثر على فرص تواجده رغم حب علي ماهر لـ السعيد.

وأردف : مشكلة عبدالله السعيد مع الزمالك هي المستحقات المالية المتأخرة، وطلب الحصول عليها كاملة والزمالك وعده بحصوله على 72% من المستحقات نهاية الشهر الجاري وبعدها سيكون هناك جزء جديد من المستحقات مع بداية الشهر الجديد سيصل حصوله على مستحقاته لنسبة 90%.

وأكمل: عبدالله السعيد يرى أن الزمالك صرف المستحقات المالية للاعبين الأجانب خوفا من الشكاوى في الفيفا أو فسخ التعاقد مما دفعه للمطالبه بمستحقاته مثلهم.

وأوضح : الزمالك رحب برحيل عبدالله السعيد ولكن المستخقات المتأخرة سيتم صرفها في مواعيدها مثل باقي اللاعبين في الفريق، ما أعلمه أن عبدالله السعيد تفاجئ من رد فعل الزمالك والموافقة على فسخ التعاقد بشكل مباشر ولو سمع كلمتين فقط كان سيكمل بشكل طبيعي مع الزمالك.

واختتم شوبير تصريحاته : الزمالك يراهن على الشباب والناشئين في نفس مركز عبدالله السعيد والأقرب حاليا هو اعتزال اللاعب في ظل صعوبة الحصول على عرض جديد.
 

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