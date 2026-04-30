تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال ترامب.. المتهم التقط “سيلفي” قبل الهجوم بلحظات

كشفت وثائق قضائية أمريكية تفاصيل دقيقة بشأن محاولة اغتيال استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أفاد المدعون العامون أن المتهم التقط صورة “سيلفي” داخل غرفته بالفندق قبل لحظات من تنفيذ الهجوم.

وبحسب ما ورد في ملف الادعاء أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، فإن المتهم، ويدعى كول آلن (31 عامًا)، غادر غرفته في فندق هيلتون بالعاصمة الأمريكية مساء السبت، متجهًا إلى القاعة التي كان يُقام فيها عشاء حضره ترامب وعدد من كبار المسؤولين.

أوضحت الوثائق أن آلن أمضى الدقائق الأخيرة قبل الهجوم في متابعة مواقع إخبارية ترصد تحركات ترامب، إلى جانب تسليح نفسه والتقاط صورة أمام المرآة، ظهر فيها مرتديًا ملابس سوداء وربطة عنق حمراء، ويحمل سكينًا وحافظة سلاح، إضافة إلى حقيبة ذخيرة.

كما كشفت التحقيقات أنه أعدّ رسائل إلكترونية مجدولة أُرسلت إلى أصدقائه وعائلته فور مغادرته الغرفة، تضمنت بيانًا يشرح دوافعه، مشيرًا إلى نيته استهداف مسؤولين “من الأعلى إلى الأدنى مرتبة”.

ووفقًا للادعاء، تمكن المتهم من الوصول إلى مدخل الفندق حاملًا أسلحة متعددة، مستفيدًا – بحسب وصفه – من “تراخٍ أمني”، قبل أن يندفع عبر أجهزة كشف المعادن باتجاه القاعة. وأطلق النار باتجاه الدرج المؤدي إلى موقع الفعالية، قبل أن يتدخل عناصر الخدمة السرية.

وأشار الملف إلى أن أحد عناصر جهاز الحماية أطلق خمس طلقات باتجاه المهاجم دون أن تصيبه، قبل أن تتم السيطرة عليه إثر مشاجرة وُصفت بـ”الفوضوية”، حيث أُصيب المتهم بإصابة طفيفة في الركبة وتم تقييده دون تسجيل أي وفيات.

ذكرت الوثائق أن آلن يعمل مدرسًا وينحدر من ولاية كاليفورنيا، وأنه سافر إلى واشنطن عبر قطار مرّ بمدينة شيكاغو، وكان بحوزته أسلحة متعددة تشمل بندقية ومسدسًا وعددًا من السكاكين.

كما أظهرت بياناته أنه وثّق رحلته بملاحظات شخصية، عبّر فيها عن إعجابه بالطبيعة، قبل أن يكتب عند وصوله إلى الفندق ملاحظات حول ما اعتبره ضعفًا في الإجراءات الأمنية.

طالب المدعون العامون المحكمة برفض الإفراج عن المتهم بكفالة، مؤكدين أن “الطبيعة السياسية” للجريمة، إلى جانب دوافعه، تشكل خطرًا مستمرًا، ما يستدعي احتجازه حتى موعد المحاكمة.

تعكس هذه الواقعة مستوى التعقيد في التهديدات الأمنية التي تواجه الشخصيات السياسية البارزة، وتسلط الضوء على أهمية الإجراءات الوقائية، في وقت تستمر فيه التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث ودوافعه الكاملة.