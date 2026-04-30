قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جروسي: اليورانيوم عالي التخصيب المملوك لإيران موجود في أصفهان
كندا تمنع دخول مسؤولي الحرس الثوري.. وفد الكرة الإيراني يغادر تورونتو فور وصوله
تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال ترامب.. المتهم التقط “سيلفي” قبل الهجوم بلحظات
هيبان لو حد متسلط.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل نجاتها من حادث خطير
تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق
القيادة الأمريكية تؤكد: استمرار عمليات “جيرالد فورد” في البحر الأحمر
شاع الظلم فماذا يمكن أن يُصنع بالظالمين يوم القيامة .. علي جمعة يجيب
خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026
أكسيوس: ترامب أبلغ نتنياهو ضرورة الاكتفاء بضربات "جراحية" في لبنان
الأمم المتحدة: إيران أعدمت 21 شخصًا منذ اندلاع الحرب
6 درجات مرة واحدة.. موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
رغم الإصابة.. عمر جابر يفاجئ معتمد جمال ويصر على حضور تمرين الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال ترامب.. المتهم التقط “سيلفي” قبل الهجوم بلحظات

القسم الخارجي

كشفت وثائق قضائية أمريكية تفاصيل دقيقة بشأن محاولة اغتيال استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أفاد المدعون العامون أن المتهم التقط صورة “سيلفي” داخل غرفته بالفندق قبل لحظات من تنفيذ الهجوم.

وبحسب ما ورد في ملف الادعاء أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، فإن المتهم، ويدعى كول آلن (31 عامًا)، غادر غرفته في فندق هيلتون بالعاصمة الأمريكية مساء السبت، متجهًا إلى القاعة التي كان يُقام فيها عشاء حضره ترامب وعدد من كبار المسؤولين.

أوضحت الوثائق أن آلن أمضى الدقائق الأخيرة قبل الهجوم في متابعة مواقع إخبارية ترصد تحركات ترامب، إلى جانب تسليح نفسه والتقاط صورة أمام المرآة، ظهر فيها مرتديًا ملابس سوداء وربطة عنق حمراء، ويحمل سكينًا وحافظة سلاح، إضافة إلى حقيبة ذخيرة.

كما كشفت التحقيقات أنه أعدّ رسائل إلكترونية مجدولة أُرسلت إلى أصدقائه وعائلته فور مغادرته الغرفة، تضمنت بيانًا يشرح دوافعه، مشيرًا إلى نيته استهداف مسؤولين “من الأعلى إلى الأدنى مرتبة”.

ووفقًا للادعاء، تمكن المتهم من الوصول إلى مدخل الفندق حاملًا أسلحة متعددة، مستفيدًا – بحسب وصفه – من “تراخٍ أمني”، قبل أن يندفع عبر أجهزة كشف المعادن باتجاه القاعة. وأطلق النار باتجاه الدرج المؤدي إلى موقع الفعالية، قبل أن يتدخل عناصر الخدمة السرية.

وأشار الملف إلى أن أحد عناصر جهاز الحماية أطلق خمس طلقات باتجاه المهاجم دون أن تصيبه، قبل أن تتم السيطرة عليه إثر مشاجرة وُصفت بـ”الفوضوية”، حيث أُصيب المتهم بإصابة طفيفة في الركبة وتم تقييده دون تسجيل أي وفيات.

ذكرت الوثائق أن آلن يعمل مدرسًا وينحدر من ولاية كاليفورنيا، وأنه سافر إلى واشنطن عبر قطار مرّ بمدينة شيكاغو، وكان بحوزته أسلحة متعددة تشمل بندقية ومسدسًا وعددًا من السكاكين.

كما أظهرت بياناته أنه وثّق رحلته بملاحظات شخصية، عبّر فيها عن إعجابه بالطبيعة، قبل أن يكتب عند وصوله إلى الفندق ملاحظات حول ما اعتبره ضعفًا في الإجراءات الأمنية.

طالب المدعون العامون المحكمة برفض الإفراج عن المتهم بكفالة، مؤكدين أن “الطبيعة السياسية” للجريمة، إلى جانب دوافعه، تشكل خطرًا مستمرًا، ما يستدعي احتجازه حتى موعد المحاكمة.

تعكس هذه الواقعة مستوى التعقيد في التهديدات الأمنية التي تواجه الشخصيات السياسية البارزة، وتسلط الضوء على أهمية الإجراءات الوقائية، في وقت تستمر فيه التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث ودوافعه الكاملة.

وثائق قضائية أمريكية اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محكمة فيدرالية واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

شقق اسكان اجتماعي

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

ماكينة

ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

ترشيحاتنا

الرقابة المالية

شركات التأمين تحصل من عملائها 11 مليار جنيه أقساط خلال يناير الماضي

الكلاب الضالة

رئيس جمعية الرفق بالحيوان: 1.4 مليون حالة عقر سنويا بسبب الكلاب الضالة

وزير الاستثمار خلال مشاركته في الافتتاح

بحضور 4 وزراء.. "القابضة للسياحة" تدشن مشروعا جديدا في خان الخليلي بإدارة عالمية..صور

بالصور

اللهب المكشوف.. اكتمال تحدي سلامة بطارية CHERY CSH الهجينة في ماليزيا بنجاح

بطارية CHERY CSH
بطارية CHERY CSH
بطارية CHERY CSH

طريقة عمل خبز الحبوب الصحي الطازج

طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج

الصين توقف إصدار تراخيص روبوتاكسي جديدة وسط فوضى تشغيلية لشركة بايدو

بايدو
بايدو
بايدو

تارا عماد تثير الجدل خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel

تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد