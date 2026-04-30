جروسي: اليورانيوم عالي التخصيب المملوك لإيران موجود في أصفهان
كندا تمنع دخول مسؤولي الحرس الثوري.. وفد الكرة الإيراني يغادر تورونتو فور وصوله
تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال ترامب.. المتهم التقط “سيلفي” قبل الهجوم بلحظات
هيبان لو حد متسلط.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل نجاتها من حادث خطير
تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق
القيادة الأمريكية تؤكد: استمرار عمليات “جيرالد فورد” في البحر الأحمر
شاع الظلم فماذا يمكن أن يُصنع بالظالمين يوم القيامة .. علي جمعة يجيب
خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026
أكسيوس: ترامب أبلغ نتنياهو ضرورة الاكتفاء بضربات "جراحية" في لبنان
الأمم المتحدة: إيران أعدمت 21 شخصًا منذ اندلاع الحرب
6 درجات مرة واحدة.. موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
رغم الإصابة.. عمر جابر يفاجئ معتمد جمال ويصر على حضور تمرين الزمالك
القيادة الأمريكية تؤكد: استمرار عمليات "جيرالد فورد" في البحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تواصل تنفيذ مهامها الروتينية في البحر الأحمر، ضمن نطاق العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.


وأوضح بيان صادر عن القيادة أن انتشار الحاملة يأتي في إطار الحفاظ على الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، دون الإشارة إلى تنفيذ عمليات قتالية مباشرة في الوقت الراهن. 

وتُعد “جيرالد فورد” من أحدث وأكبر حاملات الطائرات في الأسطول الأمريكي، وتلعب دورًا محوريًا في دعم العمليات البحرية والجوية.


ويأتي هذا الإعلان في سياق تحركات عسكرية أمريكية مستمرة في الشرق الأوسط، حيث تحتفظ واشنطن بوجود بحري وجوي مكثف في عدد من المسارح الاستراتيجية، خاصة في البحر الأحمر وبحر العرب، لمراقبة التطورات وضمان أمن الملاحة الدولية.


وفي هذا السياق، تشير تقديرات عسكرية إلى أن استمرار عمل الحاملة “جيرالد فورد” يعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على توازن الردع في المنطقة، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بملفات متعددة، من بينها أمن الممرات البحرية والتصعيد مع إيران.


ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن مدة بقاء الحاملة في البحر الأحمر أو طبيعة المهام المحددة التي تنفذها، مكتفيًا بالتأكيد على أن العمليات الجارية تندرج ضمن “الأنشطة الروتينية” التي تقوم بها القوات الأمريكية في إطار انتشارها العالمي.


ويُنتظر أن تواصل القيادة الوسطى إصدار تحديثات دورية حول تحركاتها العسكرية في المنطقة، في ظل متابعة دولية حثيثة لأي تطورات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي وحركة التجارة البحرية.

القيادة الوسطى الأمريكية حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد البحر الأحمر حاملات الطائرات الأسطول الأمريكي

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

شقق اسكان اجتماعي

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

ماكينة

ماذا تفعل إذا تم خصم مبلغ من حسابك البنكي دون استلام النقد من ماكينة الصراف الآلي؟

كهربا

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

بعد 20 عاماً ترجمة جوجل.. ميزة جديدة طال انتظارها

3 أدوات تعديل صور جديدة بالذكاء الاصطناعي في iOS 27

اللهب المكشوف.. اكتمال تحدي سلامة بطارية CHERY CSH الهجينة في ماليزيا بنجاح

طريقة عمل خبز الحبوب الصحي الطازج

الصين توقف إصدار تراخيص روبوتاكسي جديدة وسط فوضى تشغيلية لشركة بايدو

تارا عماد تثير الجدل خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد