القيادة الأمريكية تؤكد: استمرار عمليات “جيرالد فورد” في البحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تواصل تنفيذ مهامها الروتينية في البحر الأحمر، ضمن نطاق العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.



وأوضح بيان صادر عن القيادة أن انتشار الحاملة يأتي في إطار الحفاظ على الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، دون الإشارة إلى تنفيذ عمليات قتالية مباشرة في الوقت الراهن.

وتُعد “جيرالد فورد” من أحدث وأكبر حاملات الطائرات في الأسطول الأمريكي، وتلعب دورًا محوريًا في دعم العمليات البحرية والجوية.



ويأتي هذا الإعلان في سياق تحركات عسكرية أمريكية مستمرة في الشرق الأوسط، حيث تحتفظ واشنطن بوجود بحري وجوي مكثف في عدد من المسارح الاستراتيجية، خاصة في البحر الأحمر وبحر العرب، لمراقبة التطورات وضمان أمن الملاحة الدولية.



وفي هذا السياق، تشير تقديرات عسكرية إلى أن استمرار عمل الحاملة “جيرالد فورد” يعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على توازن الردع في المنطقة، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بملفات متعددة، من بينها أمن الممرات البحرية والتصعيد مع إيران.



ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن مدة بقاء الحاملة في البحر الأحمر أو طبيعة المهام المحددة التي تنفذها، مكتفيًا بالتأكيد على أن العمليات الجارية تندرج ضمن “الأنشطة الروتينية” التي تقوم بها القوات الأمريكية في إطار انتشارها العالمي.



ويُنتظر أن تواصل القيادة الوسطى إصدار تحديثات دورية حول تحركاتها العسكرية في المنطقة، في ظل متابعة دولية حثيثة لأي تطورات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي وحركة التجارة البحرية.