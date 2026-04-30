رغم الإصابة.. عمر جابر يفاجئ معتمد جمال ويصر على حضور تمرين الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن في لفتة مميزة، فاجأ عمر جابر لاعب الزمالك الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بعدما حضر إلى تمرين الفريق في الكلية الحربية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، عمر جابر قرر التواجد مع اللاعبين فى فندق الإقامة والمبيت معهم من أجل عيش جميع الأجواء الخاصة بالمباراة، قبل دخول الزمالك معسكر الفريق قبل مباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر لها بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز.

وتابع، ورغم أن الجهاز الفني طلب من اللاعب الحصول على راحة، إلا أن عمر جابر تمسك بالتواجد داخل المعسكر، مؤكدًا رغبته في دعم زملائه والوقوف بجانب الفريق في هذا التوقيت المهم، ليُسجل موقفًا يُحسب له داخل جدران القلعة البيضاء.

وواصل، ولم تتوقف مواقف الدعم عند هذا الحد، حيث قرر اللاعب أيضًا استخراج تأشيرة السفر إلى الجزائر، من أجل مرافقة الفريق في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة، رغم تأكد غيابه عن اللقاء بعد الأشعة التي أجراها اليوم وغيابه مدة تتراوح بين ٣ أسابيع إلى شهر.