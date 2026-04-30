عصام سالم: الزمالك في الطريق لحل أزمة إيقاف القيد

علّق الناقد الرياضي عصام سالم على صدور قرار جديد بوقف القيد لنادي الزمالك، يحمل الرقم 15 في القضايا، المفروض بها غرامات على النادي الأبيض.

وقال سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك في الطريق لحل أزمة إيقاف القيد».

وأوضح قائلًا: «مجلس إدارة الزمالك أنهى اتفاقات حول تسع أو عشر قضايا من قضايا إيقاف القيد، وهو يعي الأزمة جيدًا وفي طريقه لحلها».

وفي سياق آخر، قال سالم: «الوضع الذي فيه الأهلي الآن هو بسبب فشل الإدارة وهي من يجب أن تُحاسب على ما وصل إليه الأهلي الآن».

وأشار سالم إلى أن من دروس هذا الموسم أن تخمة النجوم لا تفيد ولم تفلح مع باريس سان جيرمان ومع ريال مدريد أيضًا.