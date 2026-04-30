هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مباراة الزمالك وسموحة يوم 5 مايو المقبل في الدوري، وذهاب نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة في الجزائر يوم 9 من نفس الشهر، أي بعد المباراة بـ 4 أيام، واللائحة الموقعة من جميع الأندية قبل انطلاق المسابقة المحلية تنص على حصول الفريق المشاركة في البطولات الإفريقية على 3 أيام راحة قبل كل مباراة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، رابطة الأندية أكدت على أن مباراة الزمالك وسموحة ستقام في موعدها.

ومن جانب اخر فقد شهدت الساعات القليلة الماضية، إيقاف جديد لنادي الزمالك قبل ساعات من مواجهة الأهلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.