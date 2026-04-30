قبل قمة الأهلي والزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

تشهد منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026 إثارة كبيرة، خاصة بعد تطبيق نظام المجموعتين في المرحلة النهائية، حيث تتنافس أندية القمة على اللقب في مجموعة التتويج، بينما تسعى فرق أخرى لتحسين مواقعها في المجموعة الثانية.

ومع نهاية الجولة الرابعة من المجموعة الأولى والجولة السابعة من المجموعة الثانية، بدأت ملامح الترتيب تتضح بشكل ملحوظ.

الزمالك يتربع على صدارة مجموعة التتويج

واصل فريق الزمالك عروضه القوية هذا الموسم، ليعتلي صدارة المجموعة الأولى (مجموعة التتويج) برصيد 50 نقطة بعد مرور أربع جولات. ويأتي هذا التقدم نتيجة أداء متوازن على المستويين الهجومي والدفاعي، مما منحه أفضلية واضحة على منافسيه المباشرين.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ليبقى في دائرة المنافسة بقوة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويحتاج إلى تحسين نتائجه للحاق بسباق الصدارة. أما سيراميكا كليوباترا فيحتل المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة لتعزيز فرصه.

صراع مشتعل في المجموعة الثانية

في المجموعة الثانية، يشتد التنافس بين الفرق الساعية لإنهاء الموسم بأفضل مركز ممكن. ويتصدر وادي دجلة الترتيب برصيد يتراوح بين 41 و44 نقطة، ليؤكد تفوقه النسبي في هذه المرحلة.

ويلاحقه البنك الأهلي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، متساوياً مع فريق زد الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد، ما يعكس تقارب المستوى بين الفريقين. ويأتي الجونة في المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ولا يزال يمتلك فرصة للتقدم في حال تحقيق نتائج إيجابية في الجولات القادمة.

منافسة مفتوحة في الجولات المقبلة

مع تبقي عدة جولات على نهاية المرحلة، تبدو المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات، سواء في صراع اللقب داخل مجموعة التتويج أو في ترتيب فرق المجموعة الثانية. ومن المتوقع أن تشهد المباريات القادمة مزيداً من الإثارة، في ظل تقارب النقاط ورغبة كل فريق في تحقيق أهدافه قبل ختام الموسم.