عقوبات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في الدوري المصري 2025-2026

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الزمالك وإنبي :

إيقاف أحمد صبحي أحمد أمين، لاعب فريق انبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث

مباراة بيراميدز والأهلي :

إيقاف محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث

إيقاف محمد هاني جمال الدمرداش، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث

مباراة سموحة والمصري:

إيقاف ايتد جيكو سمادو، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث

إيقاف عمرو سعداوي سالم إسماعيل، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث

إيقاف عميد صوافطة، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث

إيقاف عبد الرحيم دغموم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك لحصوله على الانذار الثالث

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين



