محافظ أسوان: التغلب على المشاكل الجماهيرية بخطط علمية مدروسة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءته الدورية مع مختلف وسائل الإعلام من الصحفيين والإعلاميين المعتمدين حيث تناول اللقاء عرض الجهود التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية فى مختلف قطاعات العمل العام ، والتحديات التى يتم التغلب عليها ومواجهتها بخطط علمية مدروسة وممنهجة ، حيث أن أى مشكلة أو شكوى يتم رصدها بالتفاعل المباشر معها من خلال الجولات الميدانية المعلنة والمفاجئة بكافة المراكز والمدن لوضع الحلول العاجلة لها .

وخلال اللقاء أكد المهندس عمرو لاشين على حرصه للتواصل المستمر مع كافة وسائل الإعلام والصحافة لأنها طرف أصيل فى منظومة العمل العام ، والإستماع من خلالها لنبض الشارع ، وإلقاء الضوء على المشاكل والتحديات ، والتى من أبرزها الحصول على المواد البترولية ، ورفع الإشغالات ، وإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم داخل السوق السياحى ، وباقى الشوارع والأسواق بالمراكز والمدن ، والإهتمام بالنظافة العامة ورفع القمامة والتغلب على مشاكل الصرف الصحى ، وإنهاء مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، والطرق والإنارة .

فضلاً عن تنظيم حركة العبارات والمعديات وعدم تجاوز الحمولات المقررة ، علاوة على إستكمال منظومة التطوير والتجميل من خلال توحيد واجهات المبانى بلون موحد ، وأيضاً يافطات المحلات ، وخاصة ما سيتم تنفيذه بشارع كورنيش النيل وطريق السادات كمرحلة أولى ليتم تعميمها بشكل مرحلى متتالى بباقى الشوارع بمختلف أنحاء المحافظة بما يتوافق مع الهوية البصرية لزهرة الجنوب ، مع توفير الرعاية للمتعافين من الأدمان من خلال تخصيص بايكات بسويقة مدينة ناصر ، وإتاحة البرامج التدريبية لهم لتأهيليهم لسوق العمل فى مختلف المجالات .

وأشار محافظ أسوان إلى أن سياسة العمل داخل المحافظة ترتكز بشكل كامل على تطبيق القانون على الجميع دون أى إستثناءات تأكيداً على هيبة الدولة ومراعاة للعدالة بين كافة المواطنين ، لافتاً أنه يوجد تنسيق كامل ومستمر مع اللواء عبد الله جلال مدير الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأى تعديات يتم رصدها أولاً بأول ، ونجحنا خلال مراحل الموجه الـ 28 لإزالة التعديات فى تخطى المستهدف المقرر بواقع 200 حالة ، حيث تم إزالة 624 حالة ، و 50 فدان أخرى ، مناشداً المواطنين بتحرى الحصول على الأراضى بحيث يتم ذلك من خلال الوحدات المحلية لتلافى تعرضهم لأى محاولات غير قانونية .

لقاءات متنوعة

وأوضح المحافظ بأنه بالتوازى تم رفع الإشغالات من الأسواق والشوارع والميادين لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من ضيوف المحافظة ، ويتم إتخاذ إجراءات الغلق لأى محلات أو مطاعم أو مخابز فى حالة رصد وثبوت إستخدامهم لأسطوانات البوتاجاز المنزلية ، وليس التجارية فى تشغيل الأنشطة الخاصة بهم ، وتم خلال الفترة الماضية ضبط 4200 أسطوانة مخالفة .

وأضاف المهندس عمرو لاشين بأن الفترة الحالية شهدت جهود مكثفة لإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية من خلال تطبيق المنظومة الجديدة لعملية التموين والتزود بالوقود والمحروقات داخل محافظة أسوان حيث أنه لا يوجد نقص فى كميات السولار والبنزين ، والإتفاق على توفير كروت لكافة المركبات من السيارات والموتوسكيلات والتروسيكلات المرخصة للتزود بالوقود ، ومتابعة الكميات المنصرفة ، ومنح مهلة لمركبات التوك توك 3 أشهر لترخيص التوك توك إدراياً فى الوحدات المحلية لإستصدار الكارت بالكود لكل توك توك ، مع مراجعة التصاريح الصادرة لكافة القطاعات والجهات والشركات والهيئات والمحاجر والمخابز والأراضى الزراعية .. ألخ بواقع 5800 تصريح بما يناسب الإستهلاك الفعلى بغرض إحكام الرقابة على تداول الوقود داخل الحدود الإدارية لمحافظة أسوان .

وأشار عمرو لاشين بأنه بالتوازى مع ذلك يتم إيفاد اللجان الميدانية للتأكد من الحصص المطلوبة ومراجعة الجهد والقوة المحركة ، مع تحديد إحداثيات المواقع الخاصة بها لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد الإستهلاك الفعلى والتعامل معهم كعميل صناعى وفقاً لنصوص القوانين المنظمة ، وبالتوازى مع ذلك تم توفير محطات وقود متنقلة بواقع 2 سيارة للسولار ، و 2 سيارة للبنزين بسعة 10 ألاف لتر لكل منها ، ويتم إستخدامها فى حالة غلق أى محطات تثبت مخالفتها .

وفيما يخص اللنشات السياحية فقد تم توفير خدمة توصيل الوقود لأصحاب اللنشات فى الأماكن والأوقات والتواريخ التى قاموا بتحديدها لتوفير الوقود لهم فى أماكن تواجدهم للتسهيل عليهم، وفى نفس السياق تم التوجيه بإغلاق جميع محطات الوقود داخل مركز إدفو فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، على أن يتم إعادة تشغيل المحطات فى الساعة السادسة صباحاً وذلك ضمن الإجراءات العاجلة للتصدى لأى ممارسات غير قانونية للتصرف فى المواد البترولية .

وأضاف لاشين بأنه سيتم مخاطبة فرع الهيئة القومية للبريد لتوفير سيارات متنقلة للدفع بها فى المناطق النائية والمحرومة لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البريدية المختلفة ، وخاصة لكبار السن وذوى الإعاقة ، وبالتالى تخفيف مشقة التنقل والأعباء المالية عنهم .

وخلال اللقاء نقل ممثلى الصحافة والإعلام شكر وتقدير العديد من أهالى المحافظة لملحمة العمل والجهود المبذولة من محافظ أسوان وجهازه المعاون للوصول إلى المستوى المرجو الذى يتمنوه لعروس المشاتى لتعود لسابق عهدها كواجهة جمالية وبانوراما حضارية تليق بأبنائها وضيوفها من مختلف جنسيات العالم .