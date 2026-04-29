محافظ أسوان يفتتح فعاليات الاجتماع الثاني لرابطة مدن الأنهار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

محمد عبد الفتاح

تحت عنوان " الأنهار فى مراحلها الإنتقالية " ، إفتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات الإجتماع الثانى لرابطة مدن الأنهار التابعة لمعهد الدراسات الآسيوية الدولى (IIAS) بجامعة لايدن بهولندا ، والذى إستضافه فرع جنوب الوادى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وذلك بحضور الدكتور الفيصل عبد الحميد مدير الفرع ، والدكتور شريف عز الدين عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية .

حيث شهد المؤتمر  حضوراً متميز من أعضاء رابطة مدن الأنهار ، ورؤساء الأقسام التعليمية ، وأعضاء هيئة التدريس ، والطلاب ، وحرص محافظ أسوان على الإستماع إلى إستفسارات وتساؤلات الحضور ، وقام بالرد عليها وفقاً لما هو ملموس على أرض الواقع .

وفى كلمته إستعرض المهندس عمرو لاشين الرؤية المتكاملة حول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية بمحافظة أسوان بشكل عام ، ولا سيما لكونها مرتبطة بنهر النيل .

وأكد المحافظ على أهمية هذا الحدث والمؤتمر الدولى الهام الذى يسلط الضوء على أحد أبرز قضايا العصر ، وهو التحول الحضرى المستدام ، وكيفية الإستفادة من التجارب الإقليمية والدولية ، خاصة فى دول جنوب وشرق آسيا وأفريقيا التى نجحت فى تحقيق طفرات نوعية فى إدارة مدنها وتطوير مجتمعاتها  .

جهود متنوعة

كما عرض عمرو لاشين ملامح رؤية وإستراتيجية (أسوان 2040) الطموحة التى تتسق مع توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لترسيخ مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة  ، وأنها لم تكن مجرد خطة إدارية ، بل هى نتاج تحليل دقيق لرؤية مصر 2030 ، ولأهداف التنمية المستدامة العالمية وأجندة أفريقيا 2063 لتبنى مفاهيم المدن الذكية ، وتعزيز كفاءة البنية التحتية ، وتحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية .

وأشار لاشين بأن الإدارة المحلية نجحت فى ربط الأهداف الوطنية بالواقع المحلى لمدن أسوان العشر، مع التركيز على المزايا النسبية لكل مدينة من منظور اجتماعي وإقتصادي وبيئي ، وأن الحفاظ على نهر النيل يأتى فى صدارة أولوياتنا من خلال نشر وتعزيز الوعى المجتمعى بأهمية الحفاظ على النهر، وتبنى حلول مبتكرة ومستدامة فى إدارة الموارد المائية ، كما أن حماية نهر النيل تعد أمناً قومياً وبيئياً لا تهاون فيه.

وأكد محافظ أسوان على أنه يتم تطبيق إجراءات رقابية صارمة على البواخر النيلية ومحطات الصرف الصحى فى ظل وجود خمس جهات رقابية حكومية ودولية تعمل بتناغم لضمان جودة مياه النيل ، والتأكيد على نقاء المياه وسلامتها بشكل دورى ومستمر .

وفى كلمته قام المحافظ بتسليط الضوء على الدور المحورى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى تطوير الريف الأسوانى بمختلف القرى والنجوع  حيث تمتد المبادرة لتشمل مراكز جديدة فى مرحلتها الثانية لضمان تحقيق كرامة المواطن وربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عبر جسور إقتصادية وإجتماعية قوية وراسخة .

وأشار المهندس عمرو لاشين بأنه إذا كانت تجارب دول جنوب وشرق آسيا قد أثبتت أن الإرادة والتخطيط والاستثمار فى الإنسان هى مفاتيح النجاح ، فإن أسوان تمتلك من المقومات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لتكون نموذجاً رائداً للتنمية المستدامة على مستوى القارة الأفريقية ، وأن تبادل الخبرات مع هذه الدول لا يمثل فقط فرصة للتعلم بل هو بوابة لتطوير أدواتنا ، وتحديث سياساتنا ، وتحقيق التكامل بين الحفاظ على هويتنا البيئية والثقافية ، والإنطلاق بثقة نحو مستقبل أكثر إستدامة وإزدهاراً .

وفى ختام كلمته قدم محافظ أسوان شكره للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، ولفرع جنوب الوادى لإستضافة هذا الحدث العملى والدولى ولكل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهادف والحيوى ، متمنياً خروج المؤتمر خلال جلساته المتنوعة بتوصيات ونتائج عملية تسهم فى بناء مدن نهرية أكثر كفاءة وإستدامة ، وأن تظل أسوان دائماً نموذجاً للمدن النهرية التى تجمع بين عراقة التاريخ وطموح وتكنولوجيا المستقبل المستدام .

