أسوان.. تحرير 35 محضرًا لضبط مخالفات المخابز البلدية

واصلت الأجهزة التموينية حملاتها التفتيشية على مستوى مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أى تلاعب بالمنظومة .

وفى هذا السياق قامت إدارة الرقابة التموينية بإشراف المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية بالتعاون مع إدارة تموين أسوان ، وإدارة حماية المستهلك، بتنفيذ حملة موسعة إستهدفت عدداً من المخابز البلدية داخل نطاق المحافظة، وذلك للتأكد من الإلتزام بالأوزان والمواصفات المقررة وجودة الإنتاج لرغيف العيش .

حملات تفتيشية

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر تموينى لمخالفات متنوعة ، شملت نقص الوزن ، وعدم مطابقة المواصفات ، وتجميع الدقيق البلدى المدعم والتصرف فيه ، بالإضافة إلى تجميع البطاقات التموينية بالمخالفة للقانون ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مع التأكيد على إستمرار الحملات بشكل دورى ومفاجئ لتحقيق الإنضباط الكامل داخل منظومة الخبز .

ويتم التأكيد على إستمرار الجهود المكثفة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز البلدى ، وعدم التهاون مع أى مخالفات تمس حقوق المواطنين .

والتأكيد على أن القانون سيطبق بكل حزم على المخالفين ، مع مواصلة الحملات اليومية لضمان وصول رغيف الخبز المدعم بجودة عالية لمستحقيه .

علاوة على التأكيد على أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين ، وضمان تقديم الدعم بصورة عادلة ، مع التصدى بكل حسم لأى محاولات للإضرار بالمنظومة التموينية .