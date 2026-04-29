وصول جثمان المحامي مختار نوح إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة
مفتي الجمهورية عن مبادرة "دكان الفرحة": التكافل الإنساني ركيزة لبناء الإنسان
22 يوماً قبل الكابوس.. هل تخسر إيران ثروة النفط للأبد؟
أصدقائي هاجموا الفيلم ومنتج طالبني برد العربون.. خيري بشارة يكشف أسرارا جديدة عن كابوريا
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال
عايزة تتجوز.. أخذ تعهد على عائلة فتاة حاولت الانتحار بحسن رعايتها
لبنان يشترط وقفا كاملا لإطلاق النار قبل أي مفاوضات مع إسرائيل
الأعلى للتخطيط الإسرائيلي يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في جنين بالضفة الغربية
وداعا للرجل اللطيف.. ترامب يهدد إيران مستخدما الذكاء الاصطناعي
إخماد حريق اندلع بشركة في الشيخ زايد.. وإجراء عمليات التبريد
ليلة لن تنسى.. ماذا قالت الصحافة العالمية عن ملحمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ؟
إسرائيل: فشل المفاوضات مع إيران يتبعه النظر في الخيار العسكري
أسوان.. تحرير 35 محضرًا لضبط مخالفات المخابز البلدية

محمد عبد الفتاح

واصلت الأجهزة التموينية حملاتها التفتيشية على مستوى مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أى تلاعب بالمنظومة .

وفى هذا السياق قامت إدارة الرقابة التموينية بإشراف المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية بالتعاون مع إدارة تموين أسوان ، وإدارة حماية المستهلك، بتنفيذ حملة موسعة إستهدفت عدداً من المخابز البلدية داخل نطاق المحافظة، وذلك للتأكد من الإلتزام بالأوزان والمواصفات المقررة وجودة الإنتاج لرغيف العيش .

حملات تفتيشية

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر تموينى لمخالفات متنوعة ، شملت نقص الوزن ، وعدم مطابقة المواصفات ، وتجميع الدقيق البلدى المدعم والتصرف فيه ، بالإضافة إلى تجميع البطاقات التموينية بالمخالفة للقانون ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مع التأكيد على إستمرار الحملات بشكل دورى ومفاجئ لتحقيق الإنضباط الكامل داخل منظومة الخبز .

ويتم التأكيد على إستمرار الجهود المكثفة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز البلدى ، وعدم التهاون مع أى مخالفات تمس حقوق المواطنين .
والتأكيد على أن القانون سيطبق بكل حزم على المخالفين ، مع مواصلة الحملات اليومية لضمان وصول رغيف الخبز المدعم بجودة عالية لمستحقيه .
علاوة على التأكيد على أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين ، وضمان تقديم الدعم بصورة عادلة ، مع التصدى بكل حسم لأى محاولات للإضرار بالمنظومة التموينية .

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

عداد الكهرباء

هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

صورة أرشيفية

حجب نتيجة طلاب المدارس غير المسددين للمصروفات الدراسية المتأخرة

العد التنازلي بدأ..شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

المحافظ خلال الاجتماع

في ذكرى تحرير سيناء.. جامعة السويس ترسم ملامح المستقبل التعليمي لجنوب سيناء من أبورديس

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يفتتح فعاليات الاجتماع الثاني لرابطة مدن الأنهار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

جثة

مصرع شخص أثناء عبوره السكة الحديد بالقليوبية

بالصور

بعد رفع كفاءتهما.. القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما
القوات الجوية تسلم طائرتين للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بعد رفع كفائتهما

سوء التغذية.. تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات

فستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

محافظ الشرقية يُتابع حصاد وتوريد القمح ومشروع تسمين الماشيه بقرية حنا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سارة محجوب

سارة محجوب تطرح أولى أغانيها أسامحك ليه

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

المزيد

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

المزيد