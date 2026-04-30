محافظ المنيا يستقبل سفير السويد لبحث تعزيز التعاون المشترك ومتابعة المشروعات

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، السيد السفير داج يولين دانفلت، سفير دولة السويد بالقاهرة، والوفد المرافق له، خلال زيارة للمحافظة تستمر يومين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الممولة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد محافظ المنيا عمق العلاقات الثنائية التي تربط مصر والسويد، مشيراً إلى أن المحافظة تثمن الشراكة الاستراتيجية مع الجانب السويدي، والتي تُترجم على أرض الواقع من خلال مشروعات تنموية تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب، مشدداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب السفير السويدي عن تقديره لما تشهده محافظة المنيا من طفرة تنموية ملحوظة، مشيداً بالنتائج الإيجابية للمشروعات القائمة على أرض المحافظة، والتي تعكس رؤية طموحة للإدارة المحلية في توظيف الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجالات تمكين الشباب وتطوير البنية التحتية.

وشمل برنامج الزيارة جولة ميدانية لعدد من المشروعات الكبرى، في مقدمتها مشروع “تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب”، الممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الجمعية الإنجيلية، والذي يستهدف تأهيل 250 شاباً من مركز ديرمواس لسوق العمل من خلال توفير فرص تشغيل ذاتي وتنمية مهارات ريادة الأعمال والحرف الفنية.

مشروعات معالجة مياه الري

كما تضمنت الجولة تفقد مشروعات الصرف الزراعي ومعالجة مياه الري المشتركة بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي، حيث تابع الوفد أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى بمنطقة “إطسا الأولى”، والتي تخدم قرى تلة وطوه وبهدال، بتكلفة إجمالية تتجاوز 21 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بها 45%.

وزار الوفد كذلك مؤسسة “السفينة” للثقافة والفنون والدعم النفسي بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، حيث اطلع على الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة في دعم الأطفال والشباب والسيدات من خلال برامج إبداعية وتنموية تشمل المسرح والندوات الثقافية وأنشطة الحوار والتعلم بالمشاركة، إلى جانب مبادرات التمكين الاقتصادي والحفاظ على التراث البيئي.

وعلى الصعيد السياحي، تضمن برنامج الزيارة جولة بأبرز المعالم الأثرية والدينية بالمحافظة، حيث زار الوفد دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط، أحد أهم محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، كما شملت الجولة منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص، حيث أشاد السفير السويدي بما تمتلكه المنيا من إرث حضاري وتاريخي عريق، وبحفاوة الاستقبال التي لقيها خلال الزيارة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ المزيد من المبادرات التنموية والخدمية والسياحية، بما يعزز فرص الاستثمار والتنمية البشرية داخل المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور ثروت الأزهري، مدير الإدارة العامة للسياحة، وهيام مصطفى، مدير العلاقات الدولية بديوان عام المحافظة.