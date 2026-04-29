تصدعات محدودة في عقار بالمنيا ناتجة عن أعمال حفر بقطعة أرض مجاورة له .. صور

اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بشأن ما تم تداوله ببعض وسائل التواصل الاجتماعي سقوط عقار بشارع صاروفيم بجوار النساجون الشرقيون، أنه فور تلقي البلاغ تم الانتقال إلى موقع الحدث، وقامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بفحص العقار والعقارات المجاورة بشكل دقيق.

وكشفت المعاينة أن ما حدث عبارة عن تصدعات محدودة ناتجة عن أعمال الحفر بقطعة أرض مجاورة في مرحلة الإنشاء وصادر لها رخصة، ولا يوجد ما يشير إلى حدوث انهيار للعقار،كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطمأنت الوحدة المحلية المواطنين بأن الوضع مستقر وتحت السيطرة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من بينها عمل كردون أمني بمحيط الموقع وغلق الشارع مؤقتًا وفصل المرافق الغاز والكهرباء والمياه، مع المتابعة اللحظية للموقف لضمان سلامة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وبحضور الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا،

وشددت الوحدة المحلية على التعامل الفوري مع مثل هذه البلاغات واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.