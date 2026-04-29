لخلافات أسرية.. سيدة تصيب زوجها بسلاح أبيض بملوي جنوب المنيا

أقدمت سيدة على طعن زوجها بسلاح أبيض إثر خلافات أسرية بمركز ملوي جنوب المنيا، تم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتبين استقرار حالتهم الصحيه بعد تدخل الأطباء، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث طعن داخل إحدى مناطق حى جنوب ملوى، وبالانتقال والفحص تبين قيام سيدة بالاعتداء على زوجها ويدعى ج. ع. ا 42 سنه ويقيم بمدينة ملوي، باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما.

وعلى الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، حيث جرى التعامل الفورى مع حالته فور وصوله، وسط متابعة من الأطباء ، وكشف مصدر طبي بالمستشفى ان حالته الصحية شهدت تحسنا تدريجيا واستقرارا الا انه لا يزال يخضع للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.