حملات مكثفة على المحال العامة تسفر عن 34 مخالفة وتشميع محلين بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية والتنظيمية، فقد نفذت اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة بمحافظة المنيا، باشراف اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ورئاسة وليد أحمد كامل رئيس اللجنة ونائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملات مكثفة على المحال العامة بنطاق المركز.

وأسفرت الحملات عن تحرير 23 مخالفة مزاولة نشاط بدون ترخيص، إلى جانب 11 مخالفة تموينية متنوعة، كما تم تنفيذ قرارات تشميع لعدد 2 محل مخالف لاشتراطات الترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء عماد كدواني أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق، وتحقيق الانضباط العام، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة حريصة في الوقت ذاته على تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية، حيث تم تفعيل منظومة التصريح المؤقت الذي يُمنح خلال أسبوع من تاريخ التقديم، بما يسمح بمزاولة النشاط لحين استيفاء باقي الموافقات المطلوبة، وذلك في إطار تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

وأضاف اللواء كدوانى أن المحافظة مستمرة في تذليل أي معوقات تواجه المواطنين وأصحاب المحال، مع تكثيف جهود التوعية بأهمية تقنين الأوضاع والاستفادة من التسهيلات المقدمة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.