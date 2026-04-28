مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي مطاي بالمنيا

شهد طريق الصعيد الصحراوي الغربي، حادث انقلاب سيارة "ربع نقل" أمام مركز مطاي شمال المنيا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 شخصا آخرين ، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطريق الصحراوي الغربي، ونتج عنه وقوع عدد من الضحايا والمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

على الفور انتقل رجال الشرطة وتم الدفع بـ 10 سيارات من مرفق الإسعاف إلى مكان البلاغ، تبين انقلاب سيارة "ربع نقل" وأسفر الحادث عن مصرع عامل واصابة 13 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم تقديم الإسعافات الأولية لبعضهم ونقل الحالات الحرجة إلي المستشف النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

