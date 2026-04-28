الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اليوم.. بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالمنيا

الحملة القومية لبدء التحصين
الحملة القومية لبدء التحصين
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الجاري، من خلال 9 إدارات بيطرية و110 لجان فرعية موزعة على جميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح الحملة، وتوعية المربين بأهميتها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض، مثمنًا جهود الدولة في هذا الملف من خلال توفير اللقاحات وتنظيم حملات التحصين الدورية.

من جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية.

وأشار إلى تنفيذ زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، تشمل أعمال الترقيم والتسجيل للماشية، إلى جانب التوعية الإرشادية للمربين بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والتعريف بأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

