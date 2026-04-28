محافظ المنيا يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء .. ويؤكد : الشهداء رمز الفداء

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اللواء أحمد حسن أبوشرق، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في إطار احتفالات الدولة بـ”يوم الشهيد والمحارب القديم”، وتزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أشرف عبد المالك نائب مدير أمن المنيا، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وأكد محافظ المنيا اعتزازه الكبير بما قدمه شهداء الوطن من بطولات خالدة، مشيرًا إلى أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر خلالها تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، لتظل راية مصر عالية خفاقة.

وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لما قدموه من تضحيات عظيمة، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين سطروا بدمائهم صفحات المجد والكرامة.

وخلال اللقاء، تبادل المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء الدروع التذكارية، تقديرًا للدور الوطني والإنساني الذي تقوم به الجمعية في رعاية أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وعقب الاستقبال، أناب المحافظ الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، لحضور فعاليات الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الجمعية بديوان عام المحافظة، حيث نقل تحيات المحافظ لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن تكريمهم واجب وطني أصيل، وأن بطولات الشهداء ستظل مصدر إلهام للأجيال في مسيرة البناء والتنمية.

من جانبه، دعا اللواء أحمد حسن أبوشرق الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن، ناقلًا تحيات الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لأسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل وفية لتضحيات أبنائها الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وتضمنت الاحتفالية كلمات لممثلي الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية حول منزلة الشهيد وفضله، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول بطولات وتضحيات القوات المسلحة.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم عدد من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية، في مشهد جسد أسمى معاني الوفاء والعرفان لتضحيات أبناء الوطن.

