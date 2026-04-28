بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لمصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمطاي المنيا

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاى شمال المنيا، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاى شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن مصرع أحمد. م م 57 سنة عامل، وإصابة 12 آخرين، هم: عبد المنعم. ا. م 60 سنة سحجات بفروة الرأس والوجه وعبد الله. ي. م 16 سنة جرح بالرأس، وأحمد. ح. ر 70 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى، ورجب. م. ح 36 سنة كسر بالذراع الأيسر، وأحمد. ج. س 15 سنة كسر بالساق اليمنى، وحسن. ف. م 21 سنة إصابة بالأذن، ونادر. م. ع 25 سنة كسر بالذراع الأيسر، والضبع. ر. م 47 سنة سحجات وكدمات، وعلاء. ا. م 29 سنة سحجات وكدمات، ويوسف. ف. م 15 سنة جرح بالوجه ، وأحمد. ش55 سنة جرح بالرأس، وهشام. ع. ا 51 سنة كسر بالساعد الأيمن والضلوع.

وتم نقل الجثه لمشرحة المستشفى والمصابين لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.