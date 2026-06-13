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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يأمل بالعدل والمساواة.. مكسيم خليل يتحدث عن مستقبل بلده سوريا

حلقة مكسيم خليل
حلقة مكسيم خليل
سعيد فراج

حلّ الفنان السوري مكسيم خليل ضيفاً على بودكاست “منا وفينا” مع الإعلامية هبة الحيدري عبر شاشة “المشهد”، حيث تحدث بصراحة عن رؤيته لمستقبل سوريا، داعياً إلى دولة مدنية تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.

وأكد خليل أن الحفاظ على وحدة سوريا ما زال ممكناً، مشدداً على أهمية المصالحة وبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، كما اعتبر أن العدالة الانتقالية ضرورة أساسية بعيداً عن منطق الانتقام.

مكسيم خليل 

وفي الجانب الفني، استعاد تجربته في مسلسل “ابتسم أيها الجنرال”، كاشفاً للمرة الأولى أن العمل واجه أزمة إنتاجية كادت توقفه بعد إنجاز نحو 40% منه، قبل أن ينجح فريق العمل في استكمال التصوير بخطة بديلة وميزانية أقل.

وأوضح أن بعض مشاهد المسلسل، ومن بينها المشهد الختامي، جاءت باقتراحات ومساهمات مباشرة منه، مؤكداً أن العمل حمل رسالة سياسية وفكرية واضحة أثارت جدلاً واسعاً داخل سوريا وخارجها.

وختم خليل حديثه برسالة إلى السوريين دعاهم فيها إلى تجاوز الانقسامات والعمل على بناء دولة المؤسسات والقانون، معرباً عن ثقته بقدرة سوريا على النهوض مجدداً رغم التحديات.

مكسيم خليل هبة الحيدري سوريا

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