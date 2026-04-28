دون إصابات.. السيطرة على حريق شب بحشائش بالقرب من أحدى قرى سمالوط بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بسمالوط شمال المنيا، من السيطرة على حريق شب بحشائش جافة ومخلفات الصرف الصحي بالقرب من أحدى قرى مركز سمالوط دون حدوث أية إصابات، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حريق بمنطقة حشائش ومخلفات للصرف الصحي بالقرب من أحدى قرى مركز سمالوط، واستطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق لسرعة التدخل لرجال الاطفاء.

وفور وصول قوات الأمن لمعاينة موقع الحريق، تبين اشتعال النيران في منطقة حشائش جافة بمحيط منطقة مخلفات للصرف الصحي بالمنطقة.

ورجحت التحريات الأولية، أن قيام أحد الأشخاص بمحاولة للتخلص من مخلفات الصرف الصحي وراء سبب الحريق، ما تسبب تصاعد السنة النيران بكثافة، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية وبشرية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

