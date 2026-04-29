الأورمان.. توزيع 11 ألف كيلو بطاطس في القري الأولى بالرعاية بالمنيا

أعلنت جمعية الأورمان بالمنيا تنفيذ مبادرة إنسانية جديدة تضمنت توزيع 11 ألف كيلو من محصول "البطاطس" على ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا.شمل التوزيع 11 قرية وهم ادقاق المسك والغز وهواره والزوره ومعصرة حجاج وشمس الدين وصفط ابوجرج وجزيرة ابوجرج وعزبة الدكتور عثمان عبدالرازق والخواجه وحماضه بمركز مطاي وبني مزار بمحافظه المنيا، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وإشراف ومتابعة عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، تنفيذًاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن.

وأكد عبدالحميد الطحاوى أن المديرية تتابع بصفة دورية عملية توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في كافة أنحاء المحافظة، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

و أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع تمت من خلال خطة عمل متكاملة استهدفت الوصول إلى القرى النائية والمناطق الأكثر احتياجاً، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بناءً على قواعد بيانات دقيقة تم إعدادها مسبقاً بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا.

موضحًا أنه تم التركيز على الأرامل، المطلقات، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وإدخال البهجة على أسرهم، مشيرًا الى أنه يتم توزيع المساعدات العينية من كراتين مواد غذائية ولحوم وغيرها علي الأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا وان عمليه التوزيع تمت بالتعاون مع الجمعيات الاهليه تحت إشراف مديريه التضامن الاجتماعى.

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية بالمحافظة ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى .