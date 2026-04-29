تموين المنيا: تحرير 229 مخالفة وضبط ألبان فاسدة خلال حملات على المخابز والأسواق

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، ومتابعة جودة السلع المعروضة وتوافرها للمواطنين، أعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تحرير 229 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات موسعة بمختلف مراكز المحافظة.

وفى هذا السياق، تمكنت الحملات التفتيشية من ضبط عدد 2 تروسيكل محملين بكميات كبيرة من الألبان الفاسدة قبل طرحها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 174 مخالفة، شملت ضبط مخبز يعمل بالمخالفة لقرار الغلق، و إنتاج خبز ناقص الوزن،و غير مطابق للمواصفات،و تصرف في دقيق بلدي مدعم، و غلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، و عدم إعطاء بون صرف، و عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما تم تحرير 24 محضرًا في مجال الأسواق، تضمنت سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على نصف طن علف، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، و مصادرة 157 كجم لحوم، ومصنعات، بالإضافة إلى ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم حمل شهادة صحية.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 11 محضرًا، منها 9 مخالفات بيع بأزيد من السعر الرسمي لمستودعات البوتاجاز، ومخالفة عدم مزاولة النشاط، ومخالفة استخدام أسطوانة منزلية في غير الغرض المخصص.

كما تم تحرير 18 محضرًا ضد البدالين التموينيين، تنوعت بين الغلق بدون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف