الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة صادرت أصولًا بقيمة 500 مليون دولار مرتبطة بإيران

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن الولايات المتحدة صادرت أصولًا مرتبطة بإيران تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، في إطار جهود متواصلة لتشديد القيود المالية على طهران.

وأوضح بيسينت، في تصريحات لقناة فوكس بيزنس، أن العمليات شملت مصادرة أصول رقمية (عملات مشفرة) بقيمة تقارب 350 مليون دولار، إلى جانب نحو 100 مليون دولار إضافية تم الاستحواذ عليها مؤخرًا، ما يرفع إجمالي الأصول المصادرة إلى قرابة نصف مليار دولار.

وأشار وزير الخزانة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعطيل القنوات المالية المرتبطة بإيران، لافتًا إلى أن السلطات الأمريكية تواصل أيضًا تجميد حسابات مصرفية يُشتبه في صلتها بجهات إيرانية.

وكان بيسينت قد كشف في وقت سابق من الشهر الجاري عن تجميد محافظ عملات مشفرة مرتبطة بطهران، بلغت قيمتها نحو 344 مليون دولار، في خطوة تعكس تصاعد التركيز على الأصول الرقمية ضمن منظومة العقوبات.

وأكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن ماضية في اتخاذ تدابير إضافية لمنع إيران من “تحقيق أو نقل أو استعادة موارد مالية”، في سياق الضغوط الاقتصادية المستمرة التي تستهدف تقليص مصادر التمويل المرتبطة بأنشطتها.

