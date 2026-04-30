رويترز: الولايات المتحدة تقترح تشكيل تحالف جديد لإعادة حركة السفن عبر مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة اقترحت تشكيل تحالف دولي جديد يهدف إلى إعادة وتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادر مطلعة، فإن المقترح الأمريكي يأتي في ظل اضطرابات متزايدة أثرت على حركة الملاحة في المنطقة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على إمدادات النفط العالمية وسلاسل التجارة الدولية.

ويهدف التحالف المقترح إلى تعزيز الوجود البحري وتنسيق الجهود بين عدد من الدول لضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية.

يُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. وأي اضطراب في حركة العبور من شأنه أن ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية، وهو ما يفسر التحركات الدولية المتسارعة لتأمينه.

تشير التقديرات إلى أن التحالف قد يضم دولًا غربية وحلفاء إقليميين، مع التركيز على مرافقة السفن التجارية، وتعزيز المراقبة البحرية، وتنسيق الاستجابة لأي تهديدات محتملة، وتقليل مخاطر الاحتكاك العسكري في المنطقة.