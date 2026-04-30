هيبان لو حد متسلط.. بسمة وهبة تكشف تفاصيل نجاتها من حادث خطير

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها تضع ثقة كبيرة في الجهات الأمنية لكشف ملابسات حادث السير الذي تعرضت له، مشيرة إلى أن كافة الاحتمالات واردة: "أنا عندي ثقة كبيرة جداً جداً في الأجهزة الأمنية، هيبان بقى إذا كان دي حادثة مدبرة ولا حد متسلط عشان يعمل كدا ولا قضاء وقدر وارد، كله هيبان وهيطلع"، موضحة أن ما حدث لا يزال قيد التفسير حتى الآن.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنها كانت تستقل سيارة نيسان قديمة، وهي نفس السيارة التي ظهرت بها في الأمس أثناء تعرضها لحادث السير، مؤكدة أنها تواصلت مع أسرتها فور وقوع الحادث، قائلة: "طبعاً جالي زوجي وأخويا، وكذا مرة أبعت الفيديو وأقول أنا كويسة أنا كويسة"، في محاولة منها لطمأنة المقربين رغم حالة الصدمة التي كانت تمر بها.

واستطردت بسمة وهبة في سرد تفاصيل ما بعد الحادث، مشيدة بالموقف الإنساني الذي أبدته إحدى العائلات التي صادفتها في موقع الحادث، حيث ذكرت أسماءهم تقديرًا لهم، قائلة: "أب اسمه أحمد عواد ومعاه بناته نور وساندي وزوجته اسمها أمل محمد وكان فيه صديقة لزوجته.. أنا بجد بوجهلكم الشكر"، مؤكدة أن هذه العائلة لم تتركها لحظة، بل قدمت لها الدعم الكامل وحرصت على الاطمئنان عليها.

وأوضحت الإعلامية أنها رفضت مغادرة المكان دون السائق إبراهيم، قائلة: "قلتله لا خايفة لازم تركب معايا"، مشيرة إلى أن العائلة قامت بموقف إنساني استثنائي عندما قامت بتوفير مكان للسائق داخل السيارة، حيث قالت: "راحوا كلهم اتدفسوا ورا جنب بعض وبقوا قاعدين على حجر بعض وأخدوا السواق معاهم"، بينما جلست هي في الأمام بسبب شعورها بالألم وعدم قدرتها على التحمل.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالإشارة إلى أن العائلة استمرت في دعمها حتى بعد التحرك من موقع الحادث، حيث توقفت السيارة عند أحد المتاجر لشراء المياه والعصائر لها، كما تولوا التواصل مع زوجها وأخيها لتحديد مكان اللقاء، مؤكدة أنها لم تكن قادرة على الحديث بسبب شدة الصدمة، قائلة: "أنا مكنتش قادرة أتكلم مش من الوجع، الخضة يا جماعة الصدمة.. عارف لما تكون ماشي على رجلك وفجأة حد يخبطك جامد ويجري؟ هو ده اللي حصل"، مؤكدة في ختام حديثها أن كل تفاصيل الواقعة ستنكشف قريبًا.