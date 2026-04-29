شجاعة السائق تنقذ بسمة وهبة من كارثة محققة

روت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل جديدة ومؤثرة عن حادث السير الذي تعرضت له مؤخرًا، مؤكدة أن ما مرت به لم يكن مجرد موقف عابر، بل تجربة قاسية حملت معها الكثير من الدروس الإنسانية التي ستظل راسخة في ذاكرتها.

وخلال ظهورها في برنامج 90 دقيقة عبر شاشة قناة المحور، أوضحت وهبة أن الحادث كان على وشك أن يتحول إلى كارثة، لولا ما وصفته بـ”العناية الإلهية” التي تدخلت في اللحظات الحاسمة، مشيرة إلى أن فقدان السيطرة الجزئي على السيارة جعل الموقف شديد الخطورة، وكشف لها بشكل مباشر قيمة الحياة وأهمية الهدوء في أوقات الأزمات.

وأشادت بالدور الكبير الذي لعبه السائق إبراهيم متولي، مؤكدة أنه كان عنصرًا حاسمًا في احتواء الموقف، حيث أظهر قدرًا عاليًا من التركيز والثبات، ولم يفقد السيطرة رغم صعوبة اللحظة، وهو ما ساهم في تقليل حجم الخسائر وتفادي إصابات أخطر.

وفي جانب إنساني مؤثر، تحدثت وهبة عن تواصلها مع ابنتها عقب الحادث مباشرة، موضحة أنها سارعت بإجراء مكالمة فيديو لطمأنتها، إلا أن ابنتها تأثرت بشدة عندما شاهدت آثار الحادث على السيارة، ما أدخلها في حالة من الصدمة والانهيار، الأمر الذي دفعها لمحاولة تهدئتها بإرسال صور ومقاطع تؤكد أنها بخير.

كما لفتت إلى الدور الإيجابي للمواطنين الذين تواجدوا في موقع الحادث، مشيدة بسرعة استجابتهم ومحاولاتهم للمساعدة، سواء بالتدخل المباشر أو بالدعم المعنوي، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس روح التضامن والجدعنة التي يتميز بها المجتمع المصري في أوقات الشدة.

وكشفت وهبة أنها اضطرت لاتخاذ قرار سريع بالخروج من السيارة في لحظة حرجة، خوفًا من تدهور الوضع أو انقلاب المركبة، معتبرة أن هذه الخطوة، رغم خطورتها، كانت ضرورية وأسهمت في حمايتها من مضاعفات أكبر.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه التجربة، رغم صعوبتها، منحتها نظرة مختلفة للحياة، وجعلتها أكثر تقديرًا لكل لحظة، ولكل شخص يمد يد العون في وقت الأزمات، مشددة على أن النجاة كانت بفضل الله أولًا، ثم بفضل تضافر الجهود في لحظة حاسمة.