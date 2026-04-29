الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لجنة الألحان بالمجمع المقدس تناقش تطوير وتوحيد الطقوس الكنسية

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

عقدت لجنة الألحان الفرعية من اللجنة المجمعية للطقوس بالمجمع المقدس جلسة، بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس.

بحضور أصحاب النيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومقرر اللجنة، والأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة والمرتلين والخدام المتخصصين.

ناقش المجتمعون خلال الجلسة عددًا من الموضوعات منها.
١- الإعلان عن نظام وشروط الالتحاق  بخورس توحيد الألحان لاستكمال تسجيل باقي الطقوس التي لم يتم تسجيلها باستوديو معهد الدراسات القبطية.

٢- استئناف عمل لجان الاستماع لمراجعة ما تم الاتفاق عليه من مصادر للألحان منذ بداية أعمال اللجنة من 2013 وحتى الآن واستكمال ما لم يتم مناقشته من طقوس.

٣- مناقشة ما يخص الدورة خلال الفترة من عيد الصعود وحتى عيد العنصرة وترتيب صلاة السجدة هذا العام والذي يوافق عشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، ورفع تقرير للجنة الطقوس للمناقشة والتوصية.

٤- العمل على إنشاء صفحة رسمية متخصصة للجنة الألحان بالمجمع المقدس يتم من خلالها استقبال الأسئلة والمقترحات والرد عليها ومناقشتها.

لجنة الألحان الألحان المجمع المقدس الكهنة

