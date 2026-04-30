الصين توقف إصدار تراخيص روبوتاكسي جديدة وسط فوضى تشغيلية لشركة بايدو

أوقفت السلطات الصينية منح تراخيص جديدة لمشروعات سيارات الأجرة ذاتية القيادة، في خطوة مفاجئة جاءت عقب اضطرابات تشغيلية واسعة أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة، خاصة لدى شركة بايدو.

وتعرضت أسهم الشركة، إلى جانب شركات أخرى تعمل في مجال الروبوتاكسي، لضغوط ملحوظة خلال تعاملات الأربعاء، بعد تقرير نشرته Bloomberg كشف عن تعليق الموافقات على تصاريح القيادة الذاتية المتقدمة، عقب عطل كبير أصاب أسطول Apollo Go في مدينة Wuhan.

وبحسب التقرير، أدى تعطل عشرات المركبات إلى تعطيل الركاب وإرباك حركة المرور، ما دفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ قرار فوري بوقف إصدار التراخيص الجديدة، مع توجيه الحكومات المحلية لإجراء مراجعات شاملة لأنظمة التشغيل وتعزيز معايير السلامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

انعكست هذه التطورات سريعا على الأسواق، حيث تراجعت أسهم بايدو بنحو 4% في بورصة هونغ كونغ، بينما سجلت شركات منافسة مثل Pony.ai انخفاضا بنسبة 7%، وهبطت WeRide بنحو 3%.

ويعني هذا القرار تجميد خطط التوسع أمام الشركات العاملة في القطاع، سواء من حيث زيادة حجم الأساطيل أو إطلاق تجارب جديدة أو دخول أسواق ومدن إضافية، في ظل غموض حول مدة سريان هذا التعليق.

وتعود جذور الأزمة إلى حادثة وقعت في أواخر مارس الماضي، عندما توقفت أكثر من 100 مركبة تابعة لخدمة Apollo Go بشكل مفاجئ، بسبب خلل تقني، ما أعاد فتح ملف أمان تقنيات القيادة الذاتية وأثار تساؤلات حول جاهزيتها للاستخدام على نطاق واسع.