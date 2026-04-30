الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة صادرت أصولًا بقيمة 500 مليون دولار مرتبطة بإيران
هل هناك شر محض أو أن الخير دائمًا نجده في كل شيء؟.. علي جمعة يوضح
هل توجد مشكلة فى البطيخ المتواجد بالأسواق؟.. متحدث الزراعة يحسم الجدل
يحد من المشاكل الأسرية.. متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قانون الأسرة الجديد
سعر الذهب في مصر اليوم 30 أبريل 2026.. استقرار رغم التراجع العالمي
رويترز: الولايات المتحدة تقترح تشكيل تحالف جديد لإعادة حركة السفن عبر مضيق هرمز
شهامة وكرم المصريين.. طبيب يرفض تقاضي أجر عملية جراحية بعد علمه أن المريض من غزة
الاحتلال: حجم "أسطول الصمود" دفعنا إلى السيطرة عليه بعيدًا عن سواحل غزة
إصابة 8 أشخاص في انحراف أتوبيس بطريق القصير – مرسى علم
بلومبرج: طلب أمريكي لصاروخ فرط صوتي يثير تساؤلات حول التصعيد مع إيران
كيفية ختم الصلوات بالأذكار الصحيحة.. أفضل أذكار بعد الصلاة كما وردت في السنة
عمرو عثمان: تخريج 100 متعافٍ جديد من مركز العزيمة بأسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصين توقف إصدار تراخيص روبوتاكسي جديدة وسط فوضى تشغيلية لشركة بايدو

كريم عاطف

أوقفت السلطات الصينية منح تراخيص جديدة لمشروعات سيارات الأجرة ذاتية القيادة، في خطوة مفاجئة جاءت عقب اضطرابات تشغيلية واسعة أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة، خاصة لدى شركة بايدو.

وتعرضت أسهم الشركة، إلى جانب شركات أخرى تعمل في مجال الروبوتاكسي، لضغوط ملحوظة خلال تعاملات الأربعاء، بعد تقرير نشرته Bloomberg كشف عن تعليق الموافقات على تصاريح القيادة الذاتية المتقدمة، عقب عطل كبير أصاب أسطول Apollo Go في مدينة Wuhan.

وبحسب التقرير، أدى تعطل عشرات المركبات إلى تعطيل الركاب وإرباك حركة المرور، ما دفع الجهات التنظيمية إلى اتخاذ قرار فوري بوقف إصدار التراخيص الجديدة، مع توجيه الحكومات المحلية لإجراء مراجعات شاملة لأنظمة التشغيل وتعزيز معايير السلامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

انعكست هذه التطورات سريعا على الأسواق، حيث تراجعت أسهم بايدو بنحو 4% في بورصة هونغ كونغ، بينما سجلت شركات منافسة مثل Pony.ai انخفاضا بنسبة 7%، وهبطت WeRide بنحو 3%.

ويعني هذا القرار تجميد خطط التوسع أمام الشركات العاملة في القطاع، سواء من حيث زيادة حجم الأساطيل أو إطلاق تجارب جديدة أو دخول أسواق ومدن إضافية، في ظل غموض حول مدة سريان هذا التعليق.

وتعود جذور الأزمة إلى حادثة وقعت في أواخر مارس الماضي، عندما توقفت أكثر من 100 مركبة تابعة لخدمة Apollo Go بشكل مفاجئ، بسبب خلل تقني، ما أعاد فتح ملف أمان تقنيات القيادة الذاتية وأثار تساؤلات حول جاهزيتها للاستخدام على نطاق واسع.

