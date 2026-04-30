عمرو عثمان: تخريج 100 متعافٍ جديد من مركز العزيمة بأسوان

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مركز العزيمة بمحافظة اسوان نجح فى علاج 100 مريض إدمان جديد وهذا يعد إنجاز كبير .

ووجه عثمان رسالة للمتعافين، خلال احتفال المركز اليوم بتخريج 100 متعافى جديد أكد خلالها أن الاستمرار في التعافي يمثل التحدي الأكبر، مشددًا على أهمية الاستفادة من برامج الرعاية والتأهيل المتاحة.

وأوضح أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة يعتمد على مزيج من التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي، إلى جانب برامج منع الانتكاسة والتأهيل المهني والبدني، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية.

وأشار إلى أن مراكز العزيمة بأسوان استقبلت منذ بدء التشغيل التجريبي في 2024 نحو 5814 مريضًا (حالات جديدة ومتابعة)، ما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به في تقديم خدمات العلاج والتأهيل مجانًا ووفق المعايير الدولية.

كما وجّه الشكر لمحافظ أسوان على دعمه لأنشطة الصندوق، خاصة في مجال التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة.

شهد محافظ أسوان عمرو لاشين، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان، فاعلية تخريج 100 متعافٍ جديد من تعاطي المواد المخدرة بمركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة، بالتعاون مع جامعة أسوان، وذلك بحضور عدد من قيادات الصندوق.

ويضم مركز العزيمة بأسوان مرافق متكاملة تشمل مساحات خضراء، وقاعات تأهيل ودعم نفسي، وصالات ألعاب رياضية، وورش تدريب مهني، إلى جانب مرافق ثقافية وترفيهية، تم تجهيزها وفق أحدث المعايير الدولية في علاج وتأهيل مرضى الإدمان.