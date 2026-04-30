كيفية ختم الصلوات بالأذكار الصحيحة.. أفضل أذكار بعد الصلاة كما وردت في السنة

الأذكار بعد الصلاة يغفل عنها عدد كبير من المصلين رغم أنها من أفضل العبادات التي يختم بها المصلي صلاته، فهي سبب في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات لذا يبحث كثيرون عن كيفية ختم الصلوات بالأذكار الصحيحة الواردة في السنة، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، وفي السطور التالية نعرض الطريقة الصحيحة لختم الصلاة بالأذكار، مع أهم الأدعية والأذكار التي بيّنتها دار الإفتاء.

ما هي أفضل أذكار بعد الصلاة؟

وفي البداية ذكرت دار الإفتاء عددا من الآيات والسور القرآنية ضمن أفضل أذكار بعد الصلاة فقد ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يُسَنُّ للمصلي أن يأتي بها بعد الصلاة المكتوبة.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه لا بأس أن تقرأ أذكار بعد الصلاة جهرًا بشرط ألا يُشَوِّش على المُصَلّين؛ فقد روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المعوذات عقب كل صلاة [قل هو الله أحد، الفلق، الناس] رواه الإمام أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي في "سننهما".

واستشهدت دار الإفتاء بما جاء عن علي كرم الله وجهه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» رواه الطبراني في "المعجم الكبير" بإسناد حسن.

كيفية ختم الصلوات بالأذكار الصحيحة

وبينت الإفتاء كيفية ختم الصلوات بالأذكار الصحيحة، وذلك بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

الدعاء بعد الصلاة