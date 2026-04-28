هل يجوز الصلاة عن الميت الذي لم يكن يصلي؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من إحدى السيدات تقول: “والدي توفي وكان لا يصلي، فهل يجوز أن أصلي عنه وأهب له ثواب الصلاة؟”.

هل يجوز الصلاة عن الميت الذي لم يكن يصلي؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن جمهور أهل العلم يرى أنه لا يجوز أداء الصلوات المفروضة عن المتوفى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أبواب الخير الأخرى مفتوحة، حيث يمكن للإنسان أن يدعو للمتوفى، أو يهب له ثواب قراءة القرآن، أو الصدقات، أو العمرة والحج، فكل ذلك يصل إليه بإذن الله.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يجوز أيضًا إهداء ثواب الأعمال النافلة، مثل الصيام أو قيام الليل أو الذكر، بنية أن يكون ثوابها للمتوفى.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الصلاة المفروضة تحديدًا لا تُقضى عن الميت وفق رأي جمهور العلماء، بينما يظل الدعاء والصدقة وسائر الأعمال الصالحة من أفضل ما يُهدى له.