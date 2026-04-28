هل يجوز كتابة كل الميراث للبنات؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من شخص يقول: “هل يجوز لمن رزقه الله ببنات فقط أن يكتب لهن كل الميراث في حياته؟”.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية كفلت الحقوق في الميراث بشكل كامل، ولا يجوز حرمان أي وارث من حقه الشرعي.

حكم كتابة كل الميراث للبنات

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من حق الأب أن يؤمّن مستقبل بناته، ولا مانع من أن يهب لهن شيئًا في حياته، مثل منزل أو مال، خاصة إذا كان يخشى تعرضهن للضرر من بعض الأقارب.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذه الهبة يجب أن تكون في إطار العدل، وألا يقصد بها التحايل على أحكام الميراث أو حرمان باقي الورثة من حقوقهم التي أقرها الشرع.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن كتابة كل المال لشخص واحد وحرمان باقي الورثة لا يجوز شرعًا، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام الميراث كما وردت دون تجاوز.