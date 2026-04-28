حلف بالطلاق بأنه لن يزور أمه فهل يقع الطلاق؟.. أمين الإفتاء: عليه كفارة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من سيدة تقول إن ابنها حلف بالطلاق ألا يذهب لزيارتها، وهي تحتاج إليه، وتسأل ماذا يفعل للتكفير عن ذلك.

ما هي كفارة الحلف بالطلاق ؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الأمر لا يتعلق فقط بكفارة يمين، بل يتطلب أولًا التوبة إلى الله، لأن ما حدث يدخل في باب عقوق الوالدين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن إدخال الحزن على الأب أو الأم من صور العقوق، مؤكدًا أن برّ الوالدين يكون بإدخال السرور عليهما، وأن على الأبناء الحذر من التهاون في مشاعر والديهم.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ما يراه بعض الأبناء “تدخلًا” من الوالدين هو في حقيقته بدافع الخوف والحرص، لافتًا إلى أن الإنسان قد يندم حين يفقد والديه، لذلك ينبغي تحمّل ذلك والتعامل برحمة وصبر.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن على الابن أن يبادر بالاعتذار لوالدته، وأن يُظهر لها البر والاحترام، موضحًا أن هذا النوع من الحلف لا يُقصد به الطلاق، وبالتالي لا يقع طلاق، وإنما عليه كفارة يمين.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، مع ضرورة إصلاح العلاقة مع والدته والحرص على رضاها.