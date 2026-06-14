نشر فيديوهات تحرض على أعمال العنف.. القبض على صانع محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامة بنشر فيديوهات تحرض على أعمال العنف.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن تحريضه على أعمال البلطجة وتلفظه بألفاظ غير أخلاقية ومنافية للآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية .. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





