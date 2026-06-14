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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس الزوج المتهم بتشوية وجه زوجته بواسطة "موس" لرفعها دعوى خلع بالغربية

الزوجة الضحية بالغربية
الزوجة الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق في واقعة تعدي زوج علي مراته بواسطة أداة حادة "موس" وتشويه وجهها لرفعها دعوي خلع ضد موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

قرار عاجل من النيابة 


كما وجهت النيابة العامة بحبس الشاب المتهم بالتعدي علي مراته 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث إن وجدت.


وكان ضباط مباحث شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية نجحت في ضبط الزوج المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة لعرضه علي جهات التحقيق في اقل من 72 ساعة.

تفاصيل الواقعة 

وكان  زوج في نهاية العقد الثالث من عمره أقدم علي التعدي علي مراته بواسطة أداة حادة بعدما توجهت لرفع دعوي قضية خلع بمحكمة كفر الزيات كما تسبب في إصابتها بجروح قطعية وسطحية بوجها واليد وأماكن متفرقة من جسدها وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي كفر الزيات العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد  بورود بلاغ بإصابة سيدة تُدعى "دينا. ا. ذ" عقب تعرضها للاعتداء بواسطة سلاح أبيض على يد زوجها أثناء توجهها لحضور جلسة خلع بدائرة مركز ومدينة كفر الزيات.

كما  انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية إلى محل البلاغ، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

سقوط المتهم 

وكثف ضباط مباحث كفر الزيات برئاسة الرائد أحمد شيحه ومعاونيه من جهوده لضبط الزوج المتهم بارتكاب الواقعة كما ضبط في اقل من 72 ساعة  وعرض علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية ضبط زوج تشويه وجه زوجته بكفر الزيات

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