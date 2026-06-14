فض سوق جمال عبد الناصر بالمنيرة الغربية ونقل الباعة إلى سوق حضاري بسور السكة الحديد

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة منع أي تجمعات عشوائية للباعة والأسواق غير المنظمة لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية بالشوارع الرئيسية.

وفي هذا السياق شن حي المنيرة الغربية حملة مكبرة تمكنت من إنهاء تواجد الباعة الجائلين والفروشات بشارع جمال عبد الناصر ونقلهم إلى سوق حضاري جديد مقام على سور السكة الحديد يضم باكيات منظمة، بما يضمن عدم عودة الإشغالات وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة الغربية بضرورة المتابعة الدورية للشارع ومنع عودة الباعة مرة أخرى إلى شارع جمال عبد الناصر، مع الترويج للسوق الجديد وتعريف المواطنين بموقعه على سور السكة الحديد، بما يسهم في زيادة الإقبال على المنتجات المعروضة.

كما تمكنت الجهود من إزالة 3 أكشاك غير مرخصة بشارع الكيلاني، ورفع المخلفات بمحيطها وفتح الشارع أمام الحركة المرورية بشكل كامل.

وأسفرت الحملات عن ضبط مجموعة متنوعة من المضبوطات ومصادر الإشغالات، شملت: تندات، وشماسي، وفروشات، وستاندات ملابس، وحواجز، وكراسي، وطاولات، وموازين متنوعة، وتم إيداعها بمخازن الحي، مع تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة.