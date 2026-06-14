الغربية.. ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و17 محضرًا للمخالفين

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وتحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

توجيهات مديرية التموين

وأسفرت الحملات التي نفذتها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية عن ضبط 342 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية شملت «باتيه وكرواسون وبسكويت وأغذية أطفال» كانت معروضة للبيع بأحد محال السوبر ماركت، كما تم ضبط 2 طن من الملح مجهول المصدر ومدون عليها بيانات مخالفة للحقيقة داخل أحد مصانع تدخين الأسماك. وشملت الحملات كذلك المرور على 4 منافذ تموينية وفروع لمشروع «جمعيتي» بمركز المحلة الكبرى، حيث تبين غلقها خلال مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وفي السياق ذاته، كثفت إدارة تموين بندر المحلة الكبرى حملاتها الميدانية، وتمكنت من ضبط 11 جركن زيت طعام بدون بيانات بإجمالي كمية بلغت 220 لترًا بأحد السرجات، إلى جانب ضبط 185 زجاجة عطور مجهولة المصدر وبدون بيانات بأحد مخازن بيع الورقيات ومستحضرات التجميل. كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، في إطار جهود المديرية لتحقيق الانضباط بالأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات الكاملة عن السلع المعروضة ومنع أي ممارسات استغلالية.

حملات رقابية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تتعلق بصحة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة أنحاء المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. كما أوضح المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومكثف لرصد المخالفات وضبط الأسواق، مؤكدًا أن حماية المستهلك والحفاظ على جودة وسلامة السلع المتداولة تأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.