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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قوافل الأزهر تجوب الغربية.. رسالة وعيٍ ترسخ قيم الانتماء وتحصّن العقول من الفكر المتطرف

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمكتبه أعضاء القافلة الدعوية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والتي تنظم فعالياتها بالمحافظة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك في إطار جهود الأزهر المستمرة لنشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي بمختلف القرى والمدن،جاء ذلك بحضور الشيخ محمد نبيل أبو الخير، مدير عام منطقة وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ السيد تركي مدير الدعوة، والشيخ أحمد محمد محمود، والشيخ عبدالله كارم من وعاظ مجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب إيهاب زغلول المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية، وعدد من أعضاء القافلة الدعوية.

توجيهات مشيخة الأزهر 

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بأعضاء القافلة، مشيدًا بالدور التاريخي والوطني الذي يؤديه الأزهر الشريف في ترسيخ صحيح الدين ونشر قيم التسامح والاعتدال، مؤكدًا أن الأزهر سيظل الحصن المنيع في مواجهة الأفكار الهدامة ومحاولات نشر المفاهيم المغلوطة، لما يمتلكه من مكانة راسخة وثقة كبيرة لدى المواطنين.

تحرك توعوي 

واستعرض أعضاء القافلة خطة عملهم داخل المحافظة، والتي تتضمن تنفيذ لقاءات وندوات توعوية مباشرة بالمساجد والمديريات الخدمية والوحدات المحلية وقصور الثقافة ومراكز الشباب، بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ورفع الوعي بالقضايا الدينية والوطنية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب إبراز الدروس المستفادة من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وما تحمله من معانٍ عظيمة في الصبر والعمل والبناء.

توعية المواطنين 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح أعمال القافلة وتحقيق رسالتها، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين المحافظة والأزهر الشريف يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المؤسسية الهادفة إلى بناء الإنسان، وترسيخ القيم الأخلاقية، وتحصين النشء والشباب من الأفكار المتشددة، بما يسهم في دعم استقرار المجتمع وتعزيز تماسكه.

الوصول للمواطنين 

ومن جانبهم، أعرب أعضاء القافلة الدعوية عن تقديرهم لمحافظ الغربية على حفاوة الاستقبال ودعمه المستمر للأنشطة التوعوية، مؤكدين أن رسالتهم تستهدف الوصول إلى المواطنين في مختلف المواقع والتجمعات، وخاصة الشباب، من خلال التعريف بالمنهج الأزهري الوسطي ومناقشة القضايا الفكرية والمجتمعية التي تمس واقعهم بصورة مباشرة، بما يسهم في نشر الوعي وبناء مجتمع أكثر إدراكًا وقدرة على مواجهة التحديات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي وفد الأزهر قوافل توعية

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