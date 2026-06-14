محافظ الغربية يهنئ طلاب المنطقة الأزهرية المتفوقين في علوم القراءات

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الطلاب المتفوقين بمنطقة الغربية الأزهرية بعد تحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في تخصص القراءات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ما يتمتع به أبناء الغربية من تميز علمي وقدرة على التفوق في مختلف المجالات.

وجاء ذلك في إطار دعمه المستمر للنماذج المتميزة من أبناء المحافظة.

توجيهات الأزهر الشريف

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطالب أحمد السيد عبد الحكيم خاطر، بمعهد بنين طنطا، لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في تخصص عالية القراءات، وللطالب عبد الرحمن رضا أبو اليزيد محمد، بمعهد بنين طنطا، لحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في تخصص القراءات، مشيدًا بما قدماه من نموذج مشرف لأبناء الأزهر الشريف بمحافظة الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن التفوق في علوم القرآن الكريم والقراءات يعد من أرقى صور التميز العلمي، لما يتطلبه من اجتهاد ودقة وإتقان، مشيرًا إلى أن أبناء الأزهر الشريف يواصلون تقديم نماذج مضيئة ترفع اسم الغربية في مختلف المحافل والمسابقات على مستوى الجمهورية.

أوائل طلاب وطالبات الأزهر

كما ثمن المحافظ جهود منطقة الغربية الأزهرية بقيادة فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وكافة المعلمين وأولياء الأمور، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة تعاون وجهد متواصل، ومتمنيًا للطلاب دوام النجاح والتوفيق واستكمال مسيرة التفوق والتميز.