محافظ الغربية: ضبط 8 كيلو مواد محظورة داخل محلات عصير القصب

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن المحافظة تتابع بشكل مستمر منظومة الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، مشددًا على أن الحملات المكثفة التي تنفذها الجهات الرقابية تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية موسعة على عدد من محلات عصير القصب بمركز السنطة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة على منشآت إعداد وتداول العصائر والمشروبات والتحقق من سلامة المكونات المستخدمة بها.

تحرك تنفيذي

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 كيلو جرامات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور استخدامها في المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى 4 كيلو جرامات من الألوان الصناعية منتهية الصلاحية والمعدة للاستخدام في تجهيز العصائر والمشروبات، كما تم سحب 6 عينات متنوعة من العصائر وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة.

رفع كفاءة الخدمات

وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين ضرورة التعامل مع المنشآت المرخصة والملتزمة بالاشتراطات الصحية، وتجنب شراء العصائر ذات الألوان غير الطبيعية أو المبالغ في نصاعتها، والتأكد من توافر مظاهر النظافة العامة وسلامة أدوات إعداد وتداول الأغذية، مع الإبلاغ الفوري عن أي منتجات أو ممارسات يشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.