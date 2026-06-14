تجار مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات شخص بتفتيش مسكنه دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص قيام عدد من رجال الشرطة بمركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية بتفتيش مسكنه دون وجه حق والإستيلاء على مبالغ مالية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى– مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية) وبصحبته آخر "زوج نجلة شقيقه ، له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الصالحية .. وضبط بحوزتهما (كمية لمخدرى "الآيس، الهيروين" – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضاف الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بإدعائه الكاذب فى مقطع الفيديو بقصد غل يد الأجهزة الأمنية عن متابعة نشاطه الإجرامى ، والإستفادة من ذلك قضائياً بالنسبة لنجليه على ضوء سابقة ضبطهما فى قضيتى إتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية "ما زالا قيد الحبس".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

